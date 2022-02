Tre feriti in scontro tra auto sulla 195, grave una 80enne

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 195 a Masainas. Ricoverata all'ospedale di San Gavino in gravi condizioni una 80enne. L'anziana era al volante di una Fiat Panda che per cause non accertate, si è scontrata con una Opel Corsa con alla guida un 19enne e con a bordo il padre di 51 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti, ma la più grave è la pensionata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Tratalias.