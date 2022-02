Sanità: sit-in per salvare ospedale Sorgono e servizi locali

Sono arrivati davanti al teatro comunale di Sorgono con trattori, ruspe, cartelloni e slogan ad accogliere l'arrivo a Sorgono del neo direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas, che aveva in programma di incontrare gli amministratori del Distretto socio sanitario. I manifestanti del comitato "Sos sanità Barbagia Mandrolisai" hanno inscenato anche un sit in accanto al presidio permanente di protesta accanto all'ospedale San Camillo per sollecitare più attenzione sui servizi sanitari territoriali, dall'emergenza-urgenza alla chirurgia ospedaliera, alla prevenzione di diverse patologie sino all'incentivazione alla natalità attraverso il consultorio e ai Plus.

Il manager ha scelto di interloquire direttamente con i cittadini mobilitati dal comitato, prima della riunione: "Sono venuto per ascoltarvi in modo che sappiate che adesso avete un riferimento diretto - ha spiegato Cannas appena nominato alla guida della Asl n. 3- Ci sono molti punti da affrontare ma prima di tutto dobbiamo lavorare sull'ospedale di Sorgono che va riqualificato: sugli interventi chirurgici programmati possiamo utilizzare sia chirurghi del posto ma anche equipe di fuori.

Dobbiamo costruire la telemedicina con i fondi del Pnrr per monitorare i cardiopatici e i diabetici per esempio. Sul fronte della medicina territoriale stiamo pubblicando i bandi per la pediatria e per la medicina generale, in modo da coprire alcune sedi vacanti e ci stiamo attivando anche sul fronte della ricerca dei medici per mettere mano alla situazione disastrosa delle liste d'attese. Non ho la bacchetta magica - ha rimarcato il dg - ma mattone dopo mattone se lavoriamo insieme ce la faremo". Dal pubblico qualcuno chiede soluzioni immediate: "sono 20 anni che ci dite le stesse cose".

"Siamo consapevoli che non si risolvono problemi così complessi in due mesi, ma si è aperto un dialogo e abbiamo dato un'apertura di credito al dg Cannas - ha spiegato Bachis Cadau del comitato Sos Barbagia Mandrolisai - Noi siamo decisi a collaborare con il direttore generale ma si deve sapere che monitoreremo al situazione giorno per giorno e se non si inizia a risolvere i problemi torniamo subito alla carica". "Il dottor Cannas ha dimostrato disponibilità a discutere con il territorio parlando prima con i cittadini poi con noi amministratori - ha affermato il direttore della conferenza socio sanitaria di Sorgono e sindaco di Aritzo Paolo Fontana - Ci ha chiesto di elaborare insieme un piano e di riaggiornarci a breve, cosa che faremo nella speranza di poter cambiare le cose sulla sanità di questo territorio".