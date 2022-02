Pastore ucciso a Gesturi, venerdì l'autopsia sul corpo

Sarà eseguita venerdì al Policlinico di Monserrato l'autopsia sul corpo di Matteo Murgia, l'allevatore di 40 anni ucciso con due colpi di fucile nel suo ovile con annessa scuderia di cavalli a Gesturi, nel sud Sardegna. L'incarico sarà affidato al medico legale Roberto Demontis. Il delitto, secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Sanluri e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, è avvenuto sicuramente nella notte tra lunedì e martedì.

È stato infatti appurato che Murgia, lunedì pomeriggio, era impegnato a Cagliari con l'impresa edile con cui lavorava saltuariamente. Poi è tornato a Gesturi, e come sempre si è recato nell'ovile-scuderia , che si trova a poche centinaia di metri dalla statale 197. Al momento non si conosce l'orario preciso del delitto, sicuramente l'autopsia fornirà qualche elemento utile.

Probabilmente l'allevatore è stato colto di sorpresa mentre si trovava vicino alle stalle: non ha accennato una fuga, è stato raggiunto da due colpi di fucile sparati a distanza ravvicinata in pochi istanti. Il primo lo ha centrato al petto, facendolo barcollare, il secondo poco più in basso. L'assassino è poi fuggito.

In queste ore i carabinieri della Compagnia di Sanluri stanno sentendo i familiari, i fratelli, gli amici e i conoscenti del 40enne. Si cerca di trovare un possibile movente, capire se il comportamento, a volte irascibile, della vittima possa aver portato a una vendetta. Si scava nel suo passato segnato da qualche problema con la giustizia. Le indagini non sono semplici, nella zona non ci sono telecamere o abitazioni vicine. Elementi utili potrebbero arrivare anche dalle analisi dei telefonini cellulari di Murgia recuperati dai carabinieri.