Covid: raddoppio dei contagi ma giù ricoveri in Sardegna

Raddoppio dei contagi ma ricoveri in diminuzione in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1.504 nuovi casi di positività al Covid (erano 792 nella precedente rilevazione), sulla base di 5.503 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.930 tamponi con un tasso di positività che sale al 6%.

Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 32, mentre i ricoverati in area medica sono 377 (- 4); 22.748 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 208). Si registrano sette decessi: tre uomini di 63, 79 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 75 e un uomo di 89 anni della provincia del Sud Sardegna; due uomini di 87 e 97 anni, residenti in provincia di Sassari.