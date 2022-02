Bimbo travolto e ucciso, vescovo Cagliari "è colpo al cuore"

Il vescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, "profondamente e fraternamente addolorato per la tragica morte del piccolo Daniele", esprime, a nome dell'intera comunità diocesana, il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo di 15 mesi travolto e ucciso da un 37enne a bordo di uno scooter a Cagliari.

"Si tratta - spiega - di un incidente che colpisce al cuore le cose che più amiamo, i bimbi e la promessa della vita. Per questo affidiamo alla misericordia di Dio il piccolo Daniele, perché possa per sempre godere del volto mite e festoso del Risorto. Un pensiero ai suoi cari e in particolare ai genitori. Affido la giovane mamma alla Madonna, affinché nella speranza della resurrezione, possa trovare ragione di vita e forza - aggiunge - Preghiamo assieme anche per tutte le altre persone coinvolte, così che possano trovare nella fede e nel conforto degli uomini tutti, itinerari di speranza".

Un ultimo pensiero è rivolto all'intera collettività: "Davanti a questo dramma infatti, siamo di nuovo messi di fronte alla necessità di assumere atteggiamenti di responsabilità: c'è sempre un intima relazione tra le nostre azioni individuali e la vita degli altri".