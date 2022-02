Bimbo travolto e ucciso, fiori e messaggi in luogo tragedia

Una processione silenziosa, qualcuno lascia un mazzo di fiori, altri una candela, altri ancora un pupazzo o un biglietto: "Riposa in pace piccola stella, brillerai sempre nei nostri cuori. Ciao Daniele". È stato un via vai continuo di persone oggi in via Cadello, a Cagliari, nel punto in cui è avvenuto il terribile incidente stradale in cui è morto il piccolo Daniele Ulver, di appena 15 mesi, travolto in passeggino da uno scooterone insieme alla madre mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

"Com'è stato possibile? Qui corrono come pazzi, speriamo che qualcuno si adoperi per trovare una soluzione", dice un residente della zona. Già dalle prime ore di oggi semplici cittadini e chi conosceva la famiglia di Daniele, il padre Stanislav Ulver e la mamma Ilaria Ennas, hanno voluto lasciare vicino al luogo dell'impatto un pensiero per il piccolo: sono così comparsi mazzi di fiori, ma anche giocattoli, peluches, macchinine, quadri con personaggi di fumetti e tanti messaggi di vicinanza ai genitori.