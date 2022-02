ANSA-IL-PUNTO/COVID: raddoppio casi e 7 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 FEB - Raddoppiano i contagi da Covid in Sardegna, dove su contano anche altri sette morti, ma calano i ricoveri in ospedale.

Nelle ultime 24 ore si registrano nell'Isola 1.504 nuovi casi di positività al Covid (erano 792 nella precedente rilevazione), sulla base di 5.503 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.930 tamponi con un tasso di positività che sale al 6%.

Stabile il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 32, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 377 (- 4).

Le persone in isolamento domiciliare sono 22.748 (+ 208).

Si registrano sette decessi: tre uomini di 63, 79 e 83 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna di 75 e un uomo di 89 anni della provincia del Sud Sardegna; due uomini di 87 e 97 anni, residenti in provincia di Sassari.

Secondo i dati forniti da Agenas, resta stabile al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Sardegna, mentre sale dal 23 al 24% la percentuale di posti occupati nei reparti di area non critica.

E il Covid continua a colpire anche i giocatori del Cagliari.

Dopo i numerosi casi dei giorni scorsi, oggi il club rossoblù ha comunicato la positività dei difensori Altare e Zappa, che dovranno così saltare la trasferta di domencia a Bergamo contro l'Atalanta.

Intanto le nuove misure anti Covid su scuola, green pass e sistema delle fasce di colore dovrebbero entrare in vigore da lunedì 7 febbraio. E' l'indicazione che il Governo ha dato a Regioni, Province e Comuni dopo la cabina di regia. (ANSA).