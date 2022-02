Omicidio nel sud Sardegna, pastore ucciso con una fucilata

È stato ucciso con un colpo di fucile caricato a pallettoni Matteo Murgia, il pastore di 40 anni trovato morto questo mattina nelle campagne di Gesturi, nel sud Sardegna, in un ovile a pochi metri dalla Statale 197, non troppo distante dal centro abitato. I carabinieri adesso stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Si scava nel suo passato.

L'allevatore era già noto alle forze dell'ordine per questioni legate allo spaccio di droga. Il cadavere è stato scoperto dal fratello intorno alle 8. Matteo Murgia non aveva fatto ritorno a casa e lui è andato a cercarlo. Il corpo era proprio all'ingresso del podere dove giornalmente il 40enne andava ad accudire gli animali. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Sanluri e del Nucleo investigativo che hanno avviato gli accertamenti. Sono giunti anche la pm di Cagliari, Ginevra Grilletti, e il medico legale Roberto Demontis.