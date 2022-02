ANSA-IL-PUNTO/COVID: casi in aumento e 5 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 FEB - Nuovo aumento dei contagi da Covid e cinque decessi in Sardegna, tra cui una donna di 55 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Nelle ultime 24 ore si registrano 792 nuovi casi di positività (erano 597 nella precedente rilevazione), sulla base di 3.981 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 31.488 tamponi per un tasso di positività del 2,5%.

Le vittime, oltre alla 55enne, sono un uomo di 86 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un 67enne della provincia di Nuoro; due uomini di 63 e 80 anni, residenti in provincia di Sassari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 32 (- 1), mentre i ricoverati in area medica sono 386 (+ 5). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.540 (- 507).

Secondo i dati forniti da Agenas, scende dal 17% al 16% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Sardegna, mentre rimane stabile al 23% la percentuale di posti occupati nei reparti di area non critica.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ammontano a 1.305.795 le persone che hanno completato il ciclo con due dosi, pari all'81,7% della popolazione complessiva e sulla base di 3.478.383 somministrazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale. La terza dose è stata già somministrata a 863.084 sardi (dati sito Governo), mentre per quanto riguarda le inoculazioni pediatriche sono 29.744 prime dosi e 12.670 richiami su una platea di 83.872 bambini tra i 5 e gli 11 anni.

Gennaio si è chiuso con 451.537 somministrazioni: trainano le dosi booster (359.889), ma si rileva anche un importante numero di nuovi vaccinati con prime dosi (49.359 di cui 22.879 pediatriche).

Intanto da martedì 8 febbraio a Carbonia le vaccinazioni anti-Covid saranno trasferite all'Auditorium della Grande Miniera di Serbariu. (ANSA).