Vaccini: si dimette il coordinatore dell'hub di Nuoro

Nuove grane in arrivo per il neo direttore generale della Asl di Nuoro Paolo Cannas sul fronte della campagna di vaccinazione. Dopo le dimissioni del responsabile territoriale Antonello Podda, si dimette anche il direttore dell'hub di via Kandisnkij, Antonio Sale. Con una lettera inviata al dg Cannas e al nuovo referente della campagna vaccinale nel territorio, Pierluigi Corriga, Sale spiega i motivi che lo hanno indotto a lasciare.

"Abbiamo portato avanti la campagna di vaccinazione senza nessun interessamento da parte della direzione della Asl, né nell'ultimo periodo c'è stato interessamento da parte del nuovo referente Pierluigi Corriga - scrive Sale -. Solo in data 28 gennaio la direzione ha inviato presso l'hub che coordino un funzionario per l'effettuazione di un passaggio di consegne tra me e lo stesso funzionario, senza che io fossi stato messo a conoscenza di questo passaggio. Il funzionario, preso atto della grande mole delle attività da svolgere, ha comunicato di non voler assumere l'incarico. Anche io - conclude Sale - visto l'intendimento della direzione dell'azienda di volermi sostituire, rassegno le mie dimissioni con decorrenza immediata".