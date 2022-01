Vaccini: domenica a Carbonia dedicata ai bambini 5-11 anni

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Domenica 6 febbraio al centro vaccinale di via Puglie a Carbonia, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, sarà possibile effettuare le vaccinazioni anti-Covid anche per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Si può accedere previa prenotazione per velocizzare le procedure e l'organizzazione a tutela dei bimbi.

Si tratta di una giornata nel corso della quale saranno vaccinati anche gli adulti che si sono precedentemente prenotati, ma è prevista un'organizzazione tale da permettere distinti percorsi, uno dei quali dedicato ai più piccoli che saranno seguiti dai pediatri.

Sul sito della Asl è a disposizione delle famiglie la modulistica necessaria da compilare. Anche sul sito istituzionale del Comune di Carbonia, nella sezione dedicata alla campagna vaccinale Coronavirus, messa in evidenza sulla home-page, si potranno trovare le informazioni utili e i link (i moduli sono i medesimi messi a disposizione per la giornata del 16 gennaio).

"Seppur nel rispetto delle restrizioni vigenti - ha osservato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - il Comune, di concerto con la Asl, cercherà di organizzarsi nel miglior modo per dare un'accoglienza calorosa e rassicurante ai bimbi e ai loro genitori, in modo da replicare gli apprezzabili risultati dello scorso 16 gennaio. Nel corso di quella domenica - ha ricordato il primo cittadino - è stata messa in moto un'ottima macchina organizzativa e, grazie al personale socio-sanitario e all'aiuto dei volontari, sono stati vaccinati 400 bambini".

I cittadini con green pass in scadenza possono presentarsi all'Hub di sa rodia per sottoporsi alla vaccinazione anche senza prenotazione.

La nuova disposizione della ASL di Oristano è stata comunicata al Sindaco di Oristano Andrea Lutzu dalla dottoressa Maria Valentina Marras, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda sanitaria locale.

Per tutti gli altri cittadini è confermato l'obbligo di prenotazione con le consuete modalità: - on line dal sito: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it - presso gli ATM degli Uffici Postali - tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) - tramite i Portalettere L'Hub vaccinale di Oristano apre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18. (ANSA).