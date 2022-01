Sbarca a P.Torres con ovuli cocaina nello stomaco, arrestato

Un uomo di 35 anni, di cittadinanza venezuelana, sbarcato nei giorni scorsi a Porto Torres con il traghetto proveniente da Barcellona, è stato arrestato dalla Guardia di finanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: in pancia trasportava 46 ovuli di cocaina per un totale di 661 grammi di droga che, immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 200mila euro.

Il 35enne è stato fermato allo sbarco dalla nave per un normale controllo e, vista la sua reazione nervosa e le sue risposte confuse, i militari del Nucleo mobile della Tenenza della Guardia di finanza di Porto Torres, hanno deciso di approfondire le verifiche e hanno accompagnato l'uomo all'ospedale civile di Sassari per essere sottoposto a una radiografia dell'addome.

Dall' esame radiologici è emersa la presenza nello stomaco di numerosi corpi estranei, che il 35enne venezuelano ha poi espulso nell'arco di due giorni, sotto stretto controllo medico e piantonato a vista dai militari.