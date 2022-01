Sassari, encomi al personale della polizia locale

La lotta contro il coronavirus, le azioni di contrasto alla criminalità, la vigilanza sulla sicurezza stradale e la costante presenza al servizio dei cittadini. Sono le motivazioni per cui il sindaco di Sassari, Nanni Campus, ha consegnato oggi encomi e riconoscimenti agli agenti della Polizia locale che si sono distinti per atti di merito e, per la prima volta, un elogio a tutto il Comando.

Encomi sono stati consegnati al maggiore Emanuele Fresi e agli assistenti Andrea Falchi e Mario Cabras per un'operazione che ha permesso di arrestare l'autore di una tentata rapina impropria, di un furto di auto e di un furto aggravato.

I tenenti Salvatore Masala ed Enrico Cacciotto, e gli assistenti capo Marcello Migheli, Gian Marco Canopoli, Fabrizio Desole e l'assistente Franca Morittu hanno ricevuto un encomio per un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo accusato di detenzione di mezzo chilo di droga e furto di elettricità. Un encomio particolare è andato all'assistente capo Roberto Demuro per le "azioni di solidarietà verso la popolazione più fragile nel centro storico".

Infine l'elogio scritto rivolto all'intero Comando di via Carlo Felice, consegnato nelle mani del dirigente Gianni Serra: "per aver contribuito, con straordinario spirito di abnegazione, a contrastare la diffusione del coronavirus attraverso un lavoro costante e qualificato rivolto ad accertare il rispetto delle prescrizioni imposte dalle autorità centrali dello Stato e territoriali, realizzatosi anche con la cura dell'istruttoria dei provvedimenti emergenziali adottati dal Sindaco, e per aver contribuito a rafforzare la cultura della legalità, promuovendo e sostenendo tutte le iniziative rivolte a favorire la somministrazione dei vaccini nella nostra comunità".