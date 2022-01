Lampadine esauste, nel 2021 riciclate 31 tonnellate

Trentuno tonnellate di lampadine esauste raccolte in Sardegna da Ecolamp, consorzio senza scopo di lucro che si occupa della raccolta e del trattamento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche giunte a fine vita (RAEE), nato nel 2004 per volontà delle principali aziende nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano e che oggi riunisce oltre 350 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, la provincia di Sassari ha raccolto 11 tonnellate di lampadine, guadagnando la prima posizione tra le province sarde. A seguire Cagliari, con 8 tonnellate. In coda la provincia del Sud Sardegna (6 tonnellate), poi quella di Nuoro (4 tonnellate) e Oristano, con 2 tonnellate di sorgenti luminose raccolte.