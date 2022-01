Covid: frenata dei contagi ma altri 7 morti in Sardegna

Rallenta la corsa del Covid in Sardegna, dove però si registrano altri 7 decessi, tra cui un uomo di 56 anni residente nella città metropolitana di Cagliari.. Nelle ultime 24 ore si contano 597 (-321) nuovi contagi sulla base di 1.666 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.547 tamponi, per un tasso di positività che sale al 6,9% contro il 4,1 dell'ultimo rilevamento.

Calano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 33 (-1), in aumento di 7 invece quelli in area medica, per un totale di 376 posti letto occupati da positivi. Crescono anche le persone in isolamento domiciliare, attualmente 23.047 (+41). I decessi: oltre al 56enne, due uomini di 78 e 87 anni residenti nella provincia di Oristano; due uomini di 81 e 89 residenti nella città Metropolitana di Cagliari; una donna di 83 e un uomo di 85 della provincia di Sassari.