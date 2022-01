ANSA-IL-PUNTO/COVID: contagi in calo ma 7 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 GEN - Contagi da Covid ancora in calo in Sardegna, dove però si registrano altri sette decessi, tra cui un uomo di 56 anni residente nella città metropolitana di Cagliari.

Nelle ultime 24 ore si contano 597 nuovi casi positivi (-321), sulla base di 1.666 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8.547 tamponi, per un tasso di positività che sale al 6,9% contro il 4,1 dell'ultimo rilevamento.

Calano i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 33 (-1); in aumento di 7, invece, quelli in area medica, per un totale di 376 posti letto occupati. Secondo i dati forniti da Agenas, resta al 17% la percentuale di terapie intensive occupate dai pazienti Covid in Sardegna, così come rimane stabile al 23% la percentuale di posti occupati nei reparti di area non critica.

In aumento le persone in isolamento domiciliare, attualmente 23.047 (+41).

Intanto scoppia il caso delle persone che non possono ricevere la terza dose di vaccino, e quindi neppure il super green pass, perché guariti dal Covid da pochi giorni. Un caso che riguarda tantissimi sardi, come denuncia il consigliere regionale del M5s, Michele Ciusa, che chiede risposte all'assessore della Sanità Mario Nieddu. "Se non possono fare il vaccino - sottolinea - cosa devono fare per essere in regola? Se lo chiedono i sardi alle prese con le nuove norme che scatteranno da domani e dal 15 febbraio. In mancanza di regole chiare e in assenza di una macchina amministrativa efficiente si sta verificando lo scenario peggiore: tanti cittadini preferiscono trasgredire le regole e non comunicare la propria positività pur di non finire imbrigliati in questa gabbia di norme esistenti solo sulla carta".

Per chi ha il green pass in scadenza, a Oristano ci si può presentare all'hub di Sa Rodia per sottoporsi alla vaccinazione anche senza prenotazione, mentre a Carbonia domenica 6 febbraio al centro vaccinale di via Puglie dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile effettuare le vaccinazioni anche per i bambini dai 5 agli 11 anni. (ANSA).