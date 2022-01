Trovato un corpo, forse donna scomparsa mesi fa in Gallura

Alcuni resti umani sono stati ritrovati nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del rio Vignola, nel territorio del territorio del comune di Aglientu, in Gallura. Le forze dell'ordine non escludono che possano essere i resti di Silvana Gandola, la donna di 79 anni scomparsa il 28 marzo 2021 dopo una passeggiata nella spiaggia di San di San Silverio, tra Portobello e Vignola.

A fare il macabro ritrovamento sono stati dei cacciatori che lì vicino, secondo quanto appreso, avrebbero trovato anche una borsa con dei documento di identità.

Sul posto del ritrovamento ci sono i carabinieri del Nucleo investigavo della Compagnia di Tempio Pausania per eseguire i rilevamenti del caso e stabilire con certezza se i resti siano dell'anziana donna.