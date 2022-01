Il Falco pescatore ritorna nel nido a Capo Caccia

Ha ripreso possesso del suo nido il maschio di falco pescatore, nativo della Corsica, che per ben due stagioni riproduttive ha messo su casa nella penisola di Capo Caccia. Dopo la nascita di due piccoli nel corso del 2020 e di tre piccoli nati e involati nel 2021 anche quest'anno ci si riprepara all'evento straordinario di una nuova riproduzione.

"Com'è noto - si legge nella nota del Parco - questo rapace non nidificava in Sardegna da almeno mezzo secolo e ciò testimonia senza dubbio il ruolo inequivocabile della presenza ed efficacia delle attività di conservazione portate avanti dal Parco di Porto Conte". Da quest'anno il monitoraggio a cura dei tecnici del Parco e dei professionisti incaricati dallo stesso avverrà in modo "h24" grazie all'installazione di una speciale telecamera che osserverà tutta l'attività sul nido della coppia di falchi i cui piccoli lo scorso anno si erano involati ai primi di luglio.

Una iniziativa realizzata grazie ad un finanziamento della Rete metropolitana dedicato pal monitoraggio ambientale dell'area umida del Calich dove il falco pescatore è abituale frequentatore e che utilizza come sito elettivo di alimentazione. Il tutto si inserisce poi nel progetto nazionale "falco pescatore" che porta con se anche la nascita di una qualificata collaborazione con i parchi toscani, quello nazionale dell'Arcipelago Toscano e quelli regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore che già da anni si occupano di aumentare l'areale di nidificazione del falco pescatore nella penisola. Partecipano all'iniziativa anche le principali associazioni ambientaliste e in particolare la Lipu che le rappresenta nel tavolo tecnico di coordinamento del progetto appositamente istituito.

"Contiamo molto su un supporto della Regione - spiegano il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilloca ed il direttore Mariano Mariani - per dare a questa attività di conservazione di questa specie protetta un respiro più ampio al fine di favorire il ritorno alla nidificazione anche in altre aree della Sardegna."