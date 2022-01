Covid: casi in calo in Sardegna, meno di mille i nuovi

Scendono sotto i mille e di altre 200 unità i nuovi positivi al Covid in Sardegna: nelle ultime 24 ore si registrano, infatti, 918 ulteriori casi, sulla base di 2811 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22411 tamponi, con un tasso di positività che cala dal 4,7 al 4,1%.

Si registrano, però, altri due decessi: un uomo di 70 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e uno di 87 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 34, lo stesso dato dell'ultima rilevazione, mentre sale di due il numero dei ricoverati in area medica (369 in totale) Sono, infine, 23006i casi di isolamento domiciliare (574 in più).