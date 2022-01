Morto dopo il pestaggio per la droga, 46enne arrestato

Deve scontare sette anni, 5 mesi e 11 giorni come pena residua per omicidio preterintenzionale e lesioni personali, per aver provocato la morte di Vincenzo Crisponi, il 42enne morto a Capoterra per un infarto dopo un pestaggio il 13 febbraio del 2018. I carabinieri di Iglesias ieri hanno arrestato Ignazio Siddi, 46 anni che si trovava in una comunità.

L'uomo a luglio del 2019 era stato condannato a dieci anni di reclusione, mentre la persona che si trovava con lui al momento del pestaggio era stato assolto. La lite era scoppiata in via Satta a Capoterra per uno spinello. Siddi aveva aggredito Crisponi che si sentì male, svenendo. Poi fuggì ma fu subito catturato dai carabinieri. Il 118 tentò a lungo di rianimare Crisponi ma non ci fu nulla da fare.