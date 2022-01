Green pass: multe a esercenti nel Cagliaritano

Un farmacista, un barista e il titolare di una macelleria del Cagliaritano sono stati multati dai carabinieri perché non in regola con il green pass. A Cagliari, in particolare, i militari del Nas hanno effettuato un controllo in una farmacia e hanno così scoperto che il farmacista, un 59enne, era sprovvisto di certificato verde rinforzato come previsto per esercitare la sua professione. Il 59enne è stato anche segnalato alla Prefettura.

A Muravera i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno multato un 46enne titolare di un bar. L'uomo era sprovvisto di green pass, nell'esercizio pubblico c'era anche un cliente senza certificato verde, al quale il titolare aveva intimato di allontanarsi.

Infine a Tratalias è stato multato anche un 46enne titolare di una macelleria perché non era in possesso del certificato verde. Per tutti le multe sono di 400 euro.