Covid: lieve calo casi e nessun nuovo ricovero in Sardegna

In Sardegna si registrano 1146 ulteriori casi confermati di positività al Covid, circa 200 in meno rispetto all'ultima rilevazione (1331), sulla base di 4584 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24163 tamponi, con un tasso di positività che scende dal 5,4% al 4,7%.

Resta stabile, il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva (34) e - dopo diversi giorni di crescita - anche quello dei pazienti in area medica (367).

Si contano, però, tre decessi: tutti uomini di 60, 67 e 83, residenti nella provincia di Sassari.

Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 22432 (213 in meno rispetto all'ultima rilevazione).