Cagliari, accordo per risoluzione del contratto con Oliva

Accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra il Cagliari e il centrocampista Christian Oliva. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 30 presenze e 2 reti con la maglia rossoblù, sempre contro squadre nerazzurre: una in trasferta contro l'Atalanta nel novembre 2019 e l'altra contro l'Inter in Coppa Italia due anni fa, con un gran tiro su assist di tacco di Cerri.