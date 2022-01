Progetti per disabili, certificazione di qualità per Ierfop

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Per lo Ierfop - Istituto Europeo per la Ricerca Formazione Orientamento Professionale - arriva la riconferma della certificazione di qualità dall'organismo Qgest.

"Un riconoscimento a beneficio del mondo della disabilità", sottolinea il presidente dell'istituto, Roberto Pili.

La sede di Cagliari, che ricopre anche il ruolo di coordinamento nazionale, ha ottenuto ancora una volta l'attestato dall'Organismo di Certificazione accreditato nei sistemi di gestione della qualità dall'Ente Unico Italiano di Accreditamento, per la progettazione e erogazione di percorsi formativi a favore dei disabili e del mercato del lavoro. Un ulteriore "bollino di qualità" del proprio sistema di gestione, frutto del grande impegno messo in campo dal personale tutto, in primis della sede di Cagliari dello Ierfop. "Un Sistema di Gestione Certificato (SGQ) - precisa Roberto Pili - significa documentare con regolarità la bontà dei vari processi aziendali, per conseguire i migliori obiettivi, sia nell'ottica del miglioramento continuo e di una organizzazione capace e attenta a soddisfare i bisogni delle persone con disabilità, delle famiglie e degli operatori".

Per l'Istituto, questa certificazione è stata la conferma di uno sforzo di monitoraggio continuo volto al miglioramento dei percorsi didattici e formativi, nella razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure per l'erogazione di servizi.

"Sono le persone con disabilità, le loro famiglie e gli operatori a trarre i maggiori vantaggi, infatti la certificazione garantisce la più alta qualità del servizio ed il controllo permanente del rispetto delle norme stabilite, nonché un monitoraggio costante", conclude Pili. (ANSA).