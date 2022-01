Maltratta la compagna, 44enne allontanato da casa a Pula

Un 44enne di Pula è stato indagato per maltrattamenti in famiglia e allontanato dall'abitazione. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia presentata dalla compagna, un 32enne che segnalava i maltrattamenti. Nel frattempo la donna si è rifugiata insieme ai figli minorenni a casa dei genitori. I carabinieri hanno presentato una relazione in Procura e ieri per il 44enne,personaggio noto alle forze dell'ordine, è scattato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.