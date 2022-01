Incendio in capannone ditta di spedizioni a Macchiareddu

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Un vasto rogo si è sviluppato oggi pomeriggio in un capannone della ditta di logistica e spedizioni Sdl, a Macchiareddu.

Le fiamme si sono velocemente propagate all'interno dello stabile dove al momento non c'era nessuno.

Una fitta coltre di fumo si è alzata in cielo, ben visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul posto stanno operando sei squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando di arginare il rogo prima che raggiunga altre aree del complesso.

Al momento le cause dell'incendio non sono state ancora accertate. (ANSA).