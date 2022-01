Brigata Sassari, doppia cerimonia per la festa del Corpo

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GEN - Doppia cerimonia a Cagliari e Sassari per il 104/o anniversario della "Prima Battaglia dei Tre Monti" e per celebrare la "Festa di Corpo e delle Bandiere di Guerra del 151° e del 152° Reggimento fanteria". Le due cerimonie della Brigata Sassari si sono svolte nella caserma "Monfenera" di Cagliari e "Gonzaga" di Sassari e si sono aperte con la deposizione di corone d'alloro al movimento ai caduti.

Accanto al colonnello Marco Granari, comandante del 151° Reggimento, e dal Colonnello Matteo Luciani, Comandante del 152° Reggimento erano presenti autorità civili, militari e religiose.

Nel messaggio augurale inviato ai militari, il comandante della Brigata "Sassari", generale Giuseppe Bossa, ha richiamato l'importanza del senso dell'onore, del dovere, del coraggio e dell'orgoglio: "valori identitari tramandati da sos mannos, gli antenati ai quali i sassarini di oggi devono continuamente ispirarsi per essere sempre protagonisti di un silenzioso, tenace e insostituibile impegno a salvaguardia delle istituzioni repubblicane".

Nel fare riferimento all'attività svolta dai Sassarini sui diversi fronti il generale si è soffermato sul forte senso di appartenenza che contraddistingue i soldati della Brigata "Sassari", sottolineando "quanto forte sia il legame che unisce i sassarini delle origini, combattenti sul fronte del Carso e sull'altopiano di Asiago durante la Prima guerra mondiale, a quelli di oggi. Questo legame - ha evidenziato - va ricercato nell'essenza dei valori della Sardegna e dell'Esercito Italiano, valori secolari come l'orgoglio: l'orgoglio di essere presenti nelle circostanze in cui il dovere chiama e impone di non voltarsi dall'altra parte, di mettersi in gioco in prima persona, anche a rischio della propria vita". (ANSA).