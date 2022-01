Volotea sbarca in Normandia con voli da Olbia

Volotea annuncia lo sbarco in Normandia dalla Sardegna. Dal 10 maggio la low cost spagnola, che gestisce la continuità territoriale dalla Sardegna verso Roma e Milano e collega città europee di medie dimensioni con le capitali del Vecchio Continente, volerà da Olbia a Deauville, località balneare del Calvados e porta d'accesso alla Normandia.

Il nuovo volo in esclusiva avrà una frequenza settimanale, sarà operativo il martedì e offrirà oltre 6mila posti.

Sono ora 21 le destinazioni da Olbia di Volotea, secondo vettore per numero di mete dal "Costa Smeralda": dal 2012, quando debuttò in Gallura, Volotea ha trasportato a Olbia circa 1milione e 900mila passeggeri su 16mila e 200 voli e 2milioni e 300mila messi in vendita.

L'Olbia-Deauville rafforza ulteriormente rappresenta un'ottima opportunità per i francesi che vogliano trascorrere le vacanze all'insegna di mare, arte, cucina e paesaggi e per i sardi che puntino al Nord della Francia, programmando uno short break in borghi come Mont Saint-Michel, Etretat, Honfleur o Giverny.

"Dal 10 maggio chi parte da Olbia avrà tante opzioni a prezzi concorrenziali per decollare verso Deauville e la Normandia", dice Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea. "Col nuovo collegamento amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di visitare la Sardegna - chiosa - puntiamo a sostenere e rafforzare il turismo e sostenere l'economia locale e il territorio".