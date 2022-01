Giorno Memoria: Sassari affida il ricordo agli studenti

(ANSA) - SASSARI, 27 GEN - Consiglio comunale in seduta solenne a Sassari per il Giorno della Memoria alla presenza degli studenti cittadini e della prefetta Paola Dessì, che si è rivolta a loro citando Primo Levi. "Comprendere è impossibile, conoscere è necessario - ha detto - ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate".

Ha aperto la seduta il presidente Maurilio Murru. "Il tempo ci priva delle testimonianze dirette di quella tragedia, a noi il dovere di raccontare. Il legame con le scuole è naturale perché questi anni di pandemia ci hanno tolto tanto, ma non la speranza".

"La nostra generazione ha conosciuto dai testimoni diretti deportazione, lager e genocidi, voi invece conoscerete quelle aberrazioni solo studiando la storia attraverso non lenti deformate da ideologie o interessi di parte, ma trasparenti - ha osservato il sindaco Nanni Campus - Lo scorso secolo è passato alla storia come quello delle ideologie false e divisive: voi potete far passare alla storia questo secolo come quello dei valori universali".

La parola è poi passata agli studenti con letture, video e altri contributi su deportati sardi, donne che hanno vissuto quegli eventi, razzismo, rastrellamenti e deportazioni.

Nelle biblioteche comunali sono disponibili bibliografia, filmografia, sitografia e documenti su antisemitismo, deportazione e sterminio ebreo. Disponibili al prestito digitale ebook, audiolibri, film e banche dati. Diffuso il video della performance artistica su Zaira Coen Righi, promosso da Commissione comunale per le pari opportunità e Inner Wheel Sassari Castello. Protagoniste l'attrice Lella Cucca e Compagnia di danza Arabesque, regia e coreografia di Maria Grazia Deliperi. (ANSA).