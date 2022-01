Covid: lievo calo dei contagi ma altri 7 morti in Sardegna

In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano altri sette morti - tra cui un uomo di 38 anni - e 1.224 nuovi casi di positività al Covid (oltre 200 in meno rispetto al precedente bollettino), sulla base di 4.476 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.871 tamponi con un tasso di positività del 4,9%.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 32, mentre i ricoveri in area medica sono 331 (+ 4); 22.494 i casi di isolamento domiciliare (- 83). Oltre al 38enne residente nella Città Metropolitana di Cagliari, le vittime sono una donna di 64 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; tre uomini di 49, 86 e 91 anni e due donne di 86 e 94 anni, tutti residenti in provincia di Sassari.