Covid: curva contagi risale, di più nella Sardegna centrale

La curva dei contagi riprende a salire in Sardegna dove, nella settimana tra il 19 e il 25 gennaio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (1425 rispetto ai 1304 dell'ultima rilevazione) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (11,3%) rispetto alla settimana precedente, quando vi era stato un calo dell'1,5%. E' quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale.

La situazione resta critica nel centro dell'Isola con le province di Nuoro (1.369 per 100mila abitanti) e Oristano (1.251) che mostrano una circolazione del virus più intensa, mentre l'incidenza è meno evidente nella città metropolitana di Cagliari (486), nel Sud Sardegna (344) e nel Sassarese (340 per 100mila abitanti).

Sale ancora la pressione nei reparti di Medicina, dove tocca quota 20,6%, e restano sopra soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (15,2%) occupati da pazienti Covid-19.