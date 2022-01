Calcio: azzurri; Cragno lascia stage per un affaticamento

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno lascia lo stage della Nazionale a Coverciano per un leggero affaticamento muscolare. L'estremo difensore rossoblù tornerà subito in Sardegna e sarà monitorato dallo staff medico del club. Per Cragno, che si era appena liberato dal Covid giusto in tempo per rispondere alla chiamata del Ct Mancini, un infortunio di lieve entità: ora tornerà a disposizione di Mazzarri in vista della gara della ripresa del campionato con l'Atalanta il 6 febbraio.