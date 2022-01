Tumori: raccolta fondi Airc con le arance della salute

In piazza e nelle scuole per garantire il supporto continuo al lavoro dei ricercatori.

L'Airc, associazione italiana ricerca sul cancro, riparte con la raccolta fondi con "Le arance della salute", in programma il 29 gennaio. I volontari del comitato Sardegna saranno nelle piazze per distribuire le reticelle di arance, il miele e la marmellata.

Nell'Isola, compatibilmente con l'evoluzione della situazione pandemica di questi giorni, la Fondazione sará presente in 59 comuni, con oltre 65 postazioni e 10 distribuzioni private.

Insieme alle piazze, parteciperanno 70 scuole di vari ordini. In Sardegna saranno distribuite più di 5.600 reticelle di arance, 4.000 vasetti di mille e circa 3.700 vasetti di marmellate.

Sul fronte finanziamenti, per la Sardegna sono stati deliberati 412.000 euro per il sostegno a tre progetti di ricerca: beneficiarie l'Università di Sassari con il professor Mario Sechi, che si occupa di tumore del pancreas, e l'Universitá di Cagliari con il professor Amedeo Columbano nel campo del carcinoma epatico.