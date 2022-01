Titolare autosalone e dipendente senza Green pass, multati

Il titolare di una concessionaria di auto in centro a Cagliari e una sua dipendente sono stati multati dai carabinieri del Nas perché sprovvisti di green pass.

I militari dell'Arma stanno eseguendo una serie di controlli ad ampio raggio per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Ieri seno entrati nella concessionaria e hanno chiesto il certificato verde al titolare, un 66enne e alla dipendente una donna di 36 anni, ma entrambi ne erano sprovvisti. Per i due è scattata una sanzione da 400 euro.