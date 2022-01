Nel 2021 raccolte 8500 tonnellate di pneumatici fuori uso

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - In Sardegna in un anno sono state raccolte da Ecopneus, società senza scopo di lucro, 8.500 tonnellate di pneumatici fuori uso. Un "bottino", quello realizzato nel 2021, che consentirebbe di realizzare 216 km di asfalto in gomma riciclata o 46 campi da calcio di ultima generazione. È l'equivalente di 945mila pneumatici.

Secondo i dati di Ecopneus la Sardegna è la decima Regione in Italia per quantità di PFU generati e raccolti nel 2021.

Nell'isola Ecopneus ha esaudito 700 richieste di prelievo di PFU arrivate da 912 gommisti, stazioni di servizio e autofficine.

Andando nel dettaglio provinciale, sono state raccolte 2.168 tonnellate nella provincia del Sud Sardegna, 2.121 tonnellate nella provincia di Cagliari, 1.947 tonnellate nella provincia di Sassari, 1.705 tonnellate nella provincia di Nuoro, 563 tonnellate nella provincia di Oristano.

A livello nazionale, nel 2021, Ecopneus ha esaudito oltre 65mila richieste di prelievo di oltre 26.500 gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutta Italia. (ANSA).