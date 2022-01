ANSA-IL-PUNTO/COVID: virus corre, altri 10 morti in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Contagi da Covid stabili ma si registra un nuovo aumento di decessi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si contano 10 vittime e 1.461 ulteriori casi positivi (erano 1.433 nel precedente bollettino), sulla base di 4.636 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 29.904 tamponi con un tasso di positività del 4,8%.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, salgono a 32 (+1) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre i ricoveri in area medica scendono a 327 (-3). Le persone in isolamento domiciliare sono 22.577 (-29).

Intanto è partito in questi giorni, al momento in via sperimentale, grazie alla collaborazione tra Asl di Cagliari, assessorato regionale alla Sanità e Sardegna-it, il servizio di notifica mediante sms, che comunicherà al cittadino l'appuntamento per l'esecuzione del tampone molecolare prenotato dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Cagliari. Il messaggio conterrà tutte le informazioni necessarie per poter eseguire il test diagnostico nel Padiglione N della Cittadella della Salute di via Romagna a Cagliari.

Sul fronte dei vaccini, ha del clamoroso quanto accaduto a Cagliari. Un 30enne, in cambio di una cena in ristorante, ha cercato di farsi vaccinare al posto di un suo conoscente no vax, presentandosi all'hub della Fiera con i documenti falsi. Il giovane è stato arrestato per sostituzione di persona e uso di documenti falsi. Denunciato il no vax, un 40enne, titolare di un autonoleggio, per concorso in uso di documento falso.

Sempre a Cagliari, il titolare di una concessionaria di auto e una sua dipendente sono stati multati dai carabinieri del Nas perché sprovvisti di Green pass. Per i due è scattata una sanzione di 400 euro. (ANSA).