Tentata rapina a sindaco Baratili S.Pietro, un arresto

È finita con un arresto la tentata rapina ai danni di Alberto Pippia, agente di commercio e sindaco di Baratili San Pietro, nell'Oristanese, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Sestu.

L'immediata reazione di Pippia, che si è chiuso in auto, tentando di allontanarsi, ha fatto desistere il rapinatore che è stato subito bloccato dai carabinieri. In manette è finito Fabio Calleca, 20 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto nei parcheggi di un centro commerciale lungo la ex statale 131 a Cortexandra. L'agente di commercio stava parcheggiando l'auto quando è stato avvicinato dal rapinatore che gli ha puntato contro una pistola, poi risultata essere una scacciacani priva di tappo rosso, imponendogli di consegnare il denaro. Il sindaco si è chiuso dentro l'auto e ha ingranato la retromarcia, per allontanarsi. A quel punto il rapinatore ha desistito ed è fuggito. La vittima della tentata rapina ha subito chiamato il 112, fornendo la descrizione del rapinatore. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena e i colleghi della Stazione di Sestu, arrivati subito sul posto, hanno rintracciato il ventenne poco distante e lo hanno bloccato. A pochi metri di distanza è stata anche trovata la pistola scacciacani utilizzata per la tentata rapina.

Il 20enne è stato trasferito nel carcere di Uta e oggi sarà processato per direttissima.