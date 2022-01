Green pass: titolare bar sprovvisto, multa di 400 euro

(ANSA) - IGLESIAS, 25 GEN - Il titolare di un bar di Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente, è stato multato perché sprovvisto di green pass.

I carabinieri, impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, sono entrati nell'esercizio pubblico e hanno chiesto il certificato verde al titolare. Ma ne era sprovvisto.

Per l'uomo è scattata una sanzione di 400 euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. (ANSA).