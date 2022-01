Covid: aumentano contagi e ricoveri in Sardegna

Contagi da Covid in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 1433 casi positivi (oltre 200 in più del precedente bollettino), sulla base di 4.452 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 31.656 tamponi con un tasso di positività del 4,5%.

In aumento la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (+1), quelli in area medica salgono a 330 (+39); 22.606 sono i casi di isolamento domiciliare (-169). Si registrano quattro decessi: una donna di 82 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 83 anni della provincia di Sassari; una donna di 84 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un paziente deceduto in provincia di Nuoro.