Traffico di droga, 19 arresti in cinque regioni

Diciannove persone arrestate e oltre 60 perquisizioni. È il bilancio della maxi operazione condotta questa mattina dai carabinieri tra Sardegna e Piemonte, in particolare a Cagliari, Oristano e Torino, ma anche a Roma, Pescara e Varese: smantellata un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari con la collaborazione dei vari reparti territoriali e del Nucleo Elicotteri di Elmas. Quattro persone, non destinatarie di alcuna misura, sono state arrestate in flagranza di reato. Gli arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.