Covid: balzo decessi in Sardegna, 10 morti in 24 ore

E' record di decessi da Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore sono morte 10 persone: un uomo di 64 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; tre uomini di 52, 74 e 87 anni e una donna di 92, tutti della Città Metropolitana di Cagliari; tre uomini di 76, 88 e 91 anni della provincia di Sassari; due uomini di 79 e 91 anni della provincia di Nuoro. In crescita anche i contagi: sono 1.224 (+429) i nuovi casi accertati sulla base di 2.807 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 19.883 tamponi per un tasso di positività del 6,1 per cento contro il 7,8 dell'ultima rilevazione. Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 30, salgono invece di 4 in area medica, per un totale di 291 posti letto occupati da positivi. Infine, sono 22.775 (+475) le persone in isolamento domiciliare.