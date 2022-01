Basket: nuova sconfitta per Dinamo che guarda già a Brindisi

Dura poco la gioia in casa Dinamo per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, conquistata mercoledì grazie alla classifica avulsa. Ieri a Brescia i ragazzi di coach Bucchi hanno incassato una nuova sconfitta, condannati ancora una volta dalla leggerezza di squadra sotto i tabelloni, complice l'ennesima prova inconsistente del centro nigeriano Mekowulu.

La Dinamo gioca una buona gara per gran parte dei 40 minuti, lotta punto a punto con i padroni di casa ma nel finale, con Diop fuori per cinque falli, la difesa si squaglia e la Germani piazza il break vincente chiudendo con 11 punti di distacco (97-86). E a poco è servita l'ottima verve in attacco di Logan (22 punti), Robinson (16) e Bendzius (15) davanti al dominio di Brescia sotto le plance (39-27 il conto dei rimbalzi), e alla serata da killer di Mitrou-Long (24 punti) e Della Valle (22) tra i padroni di casa.

"Abbiamo fatto una buona partita, siamo rimasti attaccati alla gara fino all'ultimo contro una squadra che sappiamo sta vivendo un momento di forma eccellente e su un campo complicato", ha commentato Piero Bucchi a fine gara. "Siamo arrabbiati ed è giusto, non possiamo essere contenti dopo una sconfitta, ma credo che ci siano tante cose buone da portare via da questa partita perché abbiamo giocato contro un avversario che in questo momento è unanimemente riconosciuta come una delle squadre più in condizione - aggiunge - Se devo fare una disamina globale della partita devo dire che abbiamo fatto una buona gara, alla fine loro hanno avuto più freddezza nei momenti finali ed è qualcosa su cui dovremo lavorare". Ora la Dinamo ha una settimana di tempo per preparare la prossima sfida di Lega A contro Brindisi, in programma il 30 gennaio, ancora in notturna, al PalaSerradimigni.