Anziano di Sinnai forse sbranato da cani, Ris a lavoro

Bisognerà attendere tutti gli accertamenti richiesti agli specialisti del Ris di Cagliari per avere un quadro completo della scomparsa di Eraldo Serra, il 78enne ex macellaio sparito nel nulla da circa un mese a Sinnai. I carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno effettuato un nuovo sopralluogo all'interno dell'abitazione di campagna in via Sant'Elena, dove l'uomo viveva con i suoi sette cani da guardia.

All'interno della casa sono stati trovati brandelli di vestiti, i documenti del pensionato, alcuni dei quali strappati, ma del corpo nessuna traccia. Trovati anche due denti umani. Proprio per questa ragione, nonostante il caso sia stato aperto come scomparsa, tanto che è stato avviato il piano di ricerche con la Prefettura, l'ipotesi che si è fatta avanti è quella che l'anziano cardiopatico sia stato stroncato da un malore e che poi i suoi sette cani abbiano fatto scempio del suo corpo.

Spetterà agli esperti del Ris chiarire ogni aspetto della vicenda analizzando quanto trovato nell'abitazione. La casa è in aperta campagna, all'esterno ci sono molti resti di ossa di animali riconducibili alla vecchia attività dell'anziano. I carabinieri hanno anche passato palmo a palmo tutta l'area esterna per verificare se il terreno sia stato smosso di recente, ma al momento non sono stati trovati elementi utili.