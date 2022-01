Covid: contagi in calo in Sardegna, 795 nuovi casi e 4 morti

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - Frenata dei contagi in Sardegna ma altri 4 morti nelle ultime 24 ore, tra cui un uomo di 49 anni residente nella provincia d Sassari. I nuovi casi confermati di Covid sono 795 (-318) sulla base di 3.391 persone testate. I decessi: oltre al 49enne, un uomo di 92 anni del Sassarese, una donna di 74 della provincia di Oristano e una donna di 89 della città metropolitna di Cagliari.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.136 tamponi per un tasso di positività del 7,8 per cento contro il 4,7 dell'ultima rilevazione.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 30, sale invece di 12 quello in area medica, per un totale di 287 posti letto occupati da positivi. Infine sono 22.303 (+225) in isolamento domiciliare. (ANSA).