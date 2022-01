Vaccini: sabato 29 Open day a Elmas

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GEN - Sabato 29 gennaio, nei locali del teatro comunale "M. Carta" di Elmas, unico plesso già accreditato, sarà possibile vaccinarsi contro il Covid.

L'appuntamento è aperto alle prime, seconde e terze dosi. La struttura opererà dalle ore 8 alle 13.30 per la popolazione adulta e dalle 14.30 alle 20 per i minori.

Le somministrazioni dei vaccini - fanno sapere dal Comune - avverranno esclusivamente tramite prenotazione da effettuarsi a partire da lunedì 24 gennaio, la mattina dalle 8.30 alle 14 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18. È possibile prenotarsi fino alle ore 18 di giovedì 27 gennaio.

Ci si potrà prenotare nelle seguenti modalità: via email all'indirizzo vaccini2022@comune.elmas.ca.it; telefonicamente ai numeri 0702192210 o 3483909908.

L'iniziativa a favore della popolazione sarà possibile grazie al contributo del personale dell'Amministrazione comunale, al supporto delle organizzazioni di volontariato del territorio e alla collaborazione del personale sanitario volontario composto da medici accreditati dall'Azienda Sanitaria Locale e infermieri specializzati. (ANSA).