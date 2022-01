Scontro frontale sulla provinciale a Dualchi, un morto

Si chiamava Angelo Mele, 81 anni di Dualchi, la vittima dello scontro frontale avvenuto stamattina sulla Sp 33 in direzione Borore. Il pensionato guidava una Matiz che si è scontrata frontalmente con una Polo condotta da una donna. L'impatto è stato violento e il pensionato è deceduto poco dopo, a nulla sono valsi i tentativi dei medici del 118 per salvargli la vita. La donna, invece, è stata trasportata con l'elisoccorso del 118 all'ospedale di Sassari ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Dualchi che stanno effettuando i rilievi per accertare eventuali responsabilità.