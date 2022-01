Turismo: da Bper 500 mln di euro per il rilancio degli hotel

Gruppo Bper e Confindustria Alberghi alleati per il rilancio del turismo. La banca e l'associazione industriale hanno siglato un accordo sulla base del quale Bper rende disponibile un plafond da mezzo miliardo di euro, che insieme agli stanziamenti previsti dal Pnrr consentirà alle imprese associate a Confindustria Alberghi di disporre delle risorse finanziarie necessarie per aumentarne la competitività e stimolarne la crescita sostenibile.

Un occhio di riguardo è riservato ad aziende e progetti basati sui fattori Esg, acronimo di Environmental Social and Governance, e si riferisce a tre fattori fondamentali nella misurazione della sostenibilità di un investimento: quelli ambientali, quelli sociali e quelli relativi alla governance.

"È un accordo quadro di ambito nazionale, ma che trova in Sardegna la collocazione ideale dato che l'attività turistico-alberghiera è uno dei pilastri dell'economia isolana, la più rilevante se si considera anche l'indotto - spiega Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna - Nell'Isola il Banco è già un punto di riferimento per il settore con diversi prodotti e servizi dedicati - ricorda - e con questo accordo vuole contribuire a una sostenuta ripartenza, mettendo a disposizione i suoi specialisti, la conoscenza pluriennale degli strumenti agevolativi disponibili e una rete di 319 sportelli su tutto il territorio regionale".

Secondo Cuccurese, "mai come in questo momento è necessario fare squadra, giocando ognuno al meglio il proprio ruolo e mettendo a fattore comune informazioni ed esperienze". Per questo, conclude, "promuoveremo con Confindustria Alberghi degli incontri formativi e informativi sul territorio, siamo consapevoli che l'accordo arriva al momento opportuno e va nella direzione giusta".