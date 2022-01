Teatro: Capitani Coraggiosi,ragazzi protagonisti a Selargius

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - Una storia di origine tzigana, "Il fiore azzurro", apre la Stagione di teatro dedicata ai ragazzi firmata Cada die. Di e con Daria Paoletta, prodotta dalla Compagnia pugliese Burambò, sarà messa in scena il 23 gennaio alle 17.30 al Comunale Si 'e Boi.

Il Teatro di Selargius accoglie fino al 27 febbraio la rassegna "Capitani Coraggiosi", direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. "In programma per sei domeniche, dal pomeriggio alla sera, laboratori, installazioni, mostre, merende, iniziative per "giocare al teatro", oltre che assistere agli spettacoli, momento clou della rassegna", spiegano Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Si rinnova la collaborazione tra Cada Die Teatro, Cemea Sardegna (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva), Cultarch - Architettura e Cultura e Amici della bicicletta con proposte legate ai temi dei titoli in cartellone. E' ispirato a una fiaba berbera "Il respiro del vento", di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, regia di Alessandro Lay (il 30) vincitore del Festival Nazionale di Teatro Ragazzi di Padova.

Un altro capitolo della saga dedicata al gufetto creato da Giancarlo Biffi è in programma il 6 febbraio in "Gufo Rosmarino al gran circo dei pinguini". Il 13 arriva "Mignolina", ispirata a una fiaba di Andersen, di e con Francesca Pani, regia di Silvestro Ziccardi, filastrocche di Andrea Serra. E' un racconto fra danza e teatro, un viaggio fiabesco nel mondo dell'inconscio "Il simposio del silenzio", (il 20) regia e coreografia di Lucrezia Maimone, anche in scena con Elie Chateignier.

Energia rock e atmosfere divertenti e scanzonate per la chiusura, il 27, in musica, con "Filastrocche' n' roll & L' Armeria dei Pirati" con Renzo Cugis, Gianfranco Liori, Samuele Dessì, Andrea Lai, Diego Deiana, Mario Marino.

Attorno al cartellone ruotano iniziative e laboratori, dai "Colori intrecciati" alle "Danze Rom", l'installazione "Micro giardini sensibili" o ancora, Colora il tuo spettacolo. Tutti in bici con "Giochiamo con trasporto".

Spazio anche alle mostre dedicate ai diritti dei bambini all'arte e alla cultura e a "I tesori naturali di un'isola".

