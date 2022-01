A quasi 200 km/h sulla Sassari-Olbia, bloccato da Polizia

E' stato fermato mentre sfrecciava a 193 km/h sulla Sassari-Olbia. Ora l'automobilista, oltre alla salata sanzione pecuniaria e alla decurtazione dei punti, rischia la sospensione della patente di guida. Ad immortalare il conducente dell'auto di grossa cilindrata l'apparecchiatura Telelaser Trucam in dotazione alla Polizia di Stato che, nelle ultime settimane, ha intensificato nella provincia di Sassari il controllo delle velocità anche lungo le statali 291 (Sassari-Alghero) e 131 Carlo Felice.

Nell'anno 2021, la Polstrada di Sassari ha decurtato 18.851 punti, ritirato 757 patenti e 463 carte di circolazione. Le violazioni per eccesso di velocità sono state 1.079 di cui oltre 100 con velocità superiori a 60 km/h il limite consentito; mentre sono state contestate 395 violazioni per mancanza della copertura assicurativa e 108 violazioni per aver guidato senza patente, perché mai conseguita o revocata.

Per quanto riguarda le norme comportamentali degli automobilisti, sono state contestate 1000 infrazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 200 infrazioni per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida. I conducenti sanzionati per essersi messi alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza e di alterazione da sostanze stupefacenti sono stati 228. Anche la Polizia stradale di Sassari, nel corso dell'anno 2021 è stata impegnata in varie campagne di educazione stradale attraverso il messaggio "che guidare è una cosa seria".