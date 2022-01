Nell'auto nascondevano 3kg di marijuana, arrestati

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Due arresti e oltre otto chili di marijuana sequestrati. È il bilancio di un'operazione condotta Polizia stradale a Cagliari. In manette per detenzione e spaccio di droga sono finiti due giovani residenti nel Cagliaritano.

Entrambi erano a bordo di un'auto, bloccata per un controllo in centro a Cagliari. Nel bagagliaio gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polstrada Sardegna hanno trovato diversi sacchi che contenevano 8,3 chili di marijuana.

Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza e la destinazione della cannabis. (ANSA).